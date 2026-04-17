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Cronaca

Museo del Violino, la nuova caffetteria ai nastri di partenza

di Federica Bandirali

Svelati anche i nuovi orari del locale che verrà inaugurato sabato 18 aprile

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Tutto pronto al Museo del Violino per la riapertura del bar al piano terra con una nuova gestione e una nuova veste, quella di “caffetteria – bistrot”, pronta ad accogliere i visitatori, con diverse novità rispetto al passato.  Gli orari saranno: 8 -17 martedì e mercoledì mentre giovedì, venerdì e sabato il locale sarà aperto dalle 8 alle 20.30. Chiuso invece il lunedì. In occasione di spettacoli in Auditorium o incontri al Museo, l’orario di apertura della caffetteria e bistrot è esteso fino all’inizio dell’evento.

 

L’inaugurazione si terrà sabato in concomitanza dell’avvio delle Invasioni Botaniche e proprio nel dehors sarà ricreato un “Giardino dei limoni”.

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