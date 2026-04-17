La sostenibilità che vale: come le aziende trasformano le sfide in opportunità di crescita

Fare sistema e raccontare la sostenibilità: con queste due idee, Hooop — nuova realtà che si occupa di comunicazione della sostenibilità — insieme a Nexus e Bcc Credito Padano ha realizzato l’evento “La sostenibilità che vale”, un momento di confronto tra imprese che, in ambiti e con modalità differenti, hanno trasformato gli ESG in strategia e sviluppo.

Gianluca Galimberti, tra i fondatori di Hooop insieme a Dueper e Trace, ha dichiarato: “Noi vogliamo raccontare le cose belle che tante imprese del territorio stanno facendo in termini di sostenibilità e dire che la sostenibilità è una leva strategica e competitiva, soprattutto in questo periodo per le imprese. Vogliamo raccontare storie positive e mettere in rete imprenditori e aziende. Queste dinamiche esistono già, ma vogliamo dare il nostro contributo affinché si rafforzino sempre di più nel nome della sostenibilità”.

Momento centrale dell’evento è stato un talk condotto dallo speaker di Radio Deejay Andrea Marchesi, con tre imprenditori del territorio: Anna Garavelli di Terre Davis, azienda che realizza gli iconici campi da tennis in terra rossa; Massimo Rivoltini, titolare della Rivoltini Alimentare Dolciaria, impresa artigianale di torrone; e Andrea Barzoni di Palm, realtà pioniera nel settore dei pallet.

Andrea Barzoni ha sottolineato l’urgenza del tema: “Oggi la parola sostenibilità è diventata quasi urgente; per questo si deve iniziare a parlare di rigeneratività, ovvero del riconoscere alla natura e alle future generazioni più di quanto si prelevi”.

Anna Garavelli ha raccontato l’esperienza di Terre Davis come azienda capofila dell’economia circolare: “La sostenibilità, per noi, è arrivata in modo naturale. Facciamo economia circolare da prima che si chiamasse così e forse siamo particolari proprio per questo. Oggi molte aziende stanno sviluppando una nuova sensibilità ecologica, mentre noi siamo partiti proprio da lì”.

La sostenibilità alimentare rappresenta la grande sfida di oggi, secondo Massimo Rivoltini: “Il tema dell’alimentazione è cruciale, perché riguarda il futuro anche in un contesto di globalizzazione. Dobbiamo trovare il modo di rendere concreti gli interventi necessari. Forse siamo partiti un po’ in ritardo, ma non dobbiamo avere fretta”.

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