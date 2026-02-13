Arianna Fontana nella leggenda: 13 medaglie olimpiche come Mangiarotti





MILANO (ITALPRESS) – Ancora una pagina di storia per lo sport italiano. Con l’argento nei 500 metri di short track, Arianna Fontana conquista la sua tredicesima medaglia olimpica e raggiunge il leggendario primato di Edoardo Mangiarotti, icona della scherma azzurra. Per Fontana è il quinto podio nei 500 metri in sei Olimpiadi: un risultato straordinario che conferma la sua longevità ai massimi livelli. L’oro va all’olandese Xandra Velzeboer, l’azzurra chiude davanti alla canadese Sarault. Una gara non semplice per la campionessa valtellinese, segnata da un contatto alla prima partenza che la costringe a inseguire. Ma con esperienza e lucidità, Fontana riesce comunque a portare a casa un argento pesantissimo, il quinto ai Giochi insieme a tre ori e cinque bronzi.

“È una grande emozione” – ha detto – “a ottobre avevo una lesione al quadricipite e avevo perso le speranze. A 35 anni ho fatto segnare i miei migliori tempi di sempre”. E sul record eguagliato: “Non penso al sorpasso, ora testa alla staffetta”. Arianna Fontana è sempre più leggenda dello sport italiano.

gm/azn

© Riproduzione riservata