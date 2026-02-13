Ultime News

13 Feb 2026 Spacciava in auto per le vie di Castelleone: arrestato 43enne lodigiano
13 Feb 2026 Carnevale a Grumello: domenica 15 la sfilata delle maschere per il paese
13 Feb 2026 Fatti di Torino, la sicurezza non può essere una bandiera elettorale
13 Feb 2026 Crotta d'Adda, problemi strutturali: crolla la passerella sul fiume
13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
Video Pillole

Arianna Fontana “Polemiche Sighel? Non meritano la mia attenzione”

MILANO (ITALPRESS) – “Le polemiche di Pietro Sighel? Sinceramente ieri non avevo ancora letto, oggi l’ho fatto, non meritano assolutamente la mia attenzione”. Lo ha dichiarato Arianna Fontana, medaglia d’argento nei 500m donne short track a Milano Cortina 2026, dopo le polemiche di Pietro Sighel, compagno di squadra nella staffetta mista. “Se non avessi voluto far parte della squadra non mi sarebbe interessato rimanere a Bormio ad allenarmi con loro in vista delle staffette, me ne sarei restata all’estero”.

pia/glb/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...