Askatasuna, Salvini “In un Paese civile, se uno devasta la città sta in carcere”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi possiamo fare decreti sicurezza e immigrazione per dare più potere alle forze dell’ordine,per rendere più sicure le nostre città e le nostre stazioni. Certo che se poi i giudici scarcerano la sera quelli che i poliziotti arrestano la mattina, è difficile. Siccome la stessa Procura aveva parlato di devastazione, se uno devasta una città, teoricamente in un Paese civile sta in carcere”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione della mostra “Dal sogno alla realtà – L’Italia al centro del mondo”, in merito agli scontri a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

