13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: 25enne patteggia: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
13 Feb 2026 Verso Cremonese-Genoa: precedenti, dati, statistiche e curiosità sulla partita
13 Feb 2026 Passerella crolla nell'Adda: nessun ferito ma interrotta la navigazione
Askatasuna, Salvini “In un Paese civile, se uno devasta la città sta in carcere”

MILANO (ITALPRESS) – “Noi possiamo fare decreti sicurezza e immigrazione per dare più potere alle forze dell’ordine,
per rendere più sicure le nostre città e le nostre stazioni. Certo che se poi i giudici scarcerano la sera quelli che i poliziotti arrestano la mattina, è difficile. Siccome la stessa Procura aveva parlato di devastazione, se uno devasta una città, teoricamente in un Paese civile sta in carcere”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione della mostra “Dal sogno alla realtà – L’Italia al centro del mondo”, in merito agli scontri a Torino contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

