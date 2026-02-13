Ultime News

13 Feb 2026 Scuola Boschetto, l'associazione invalidi: "Carenze, eccome". Presto incontro in Comune
13 Feb 2026 "In zona ci sono i ladri": si fingono carabinieri e rubano monili e denaro. A processo
13 Feb 2026 Carpe diem Vanoli al PalaRadi, coach Brotto: "Con Milano in campo senza paura"
13 Feb 2026 Onaf, al BonTà la consegna al Comune della targa "Cremona Città del Formaggio 2026"
13 Feb 2026 Incendio Magic Pack, Arpa: qualità dell'aria rientrata nella norma dal secondo giorno
Brignone, gioia dopo l’oro: “Pura follia”. E anche Sinner esulta

Jannik Sinner esulta con Federica Brignone. La sciatrice azzurra ha vinto un oro da favola nel SuperG andato in scena ieri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, firmando un’impresa storica considerando il grave infortunio che l’aveva colpita, mettendone in dubbio la partecipazione ai Giochi, meno di un anno fa. Oggi, venerdì 13 febbraio, Brignone ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che ha ‘acceso’ l’entusiasmo del numero due del mondo. 

“Pura FOLLIA”, ha scritto Brignone allegando foto mentre bacia la medaglia d’oro ed esulta insieme al suo team sul podio di Milano Cortina 2026, “grazie”. Immediato il commento di Sinner, grande appassionato delle nevi e con un passato da sciatore, che ha commentato con due emoticon piuttosto esplicite, tra cui una fiamma. 

 

