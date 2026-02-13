Carnevale a Grumello: domenica 15 la sfilata delle maschere per il paese

Anche a Grumello si celebra il Carnevale, una festa molto attesa da bambini ragazzi ed adulti con la voglia di passare un pomeriggio spensierato.

La Pro Loco dà appuntamento al pomeriggio di domenica 15 con ritrovo fissato per le 14:30 nel cortile di Cascina Castello e alcune variazioni rispetto al passato: la sfilata in maschera non più sui carri ma a piedi per alcune vie del paese (tragitto adatto anche ai più piccoli) con musica, trampolieri, giochi e animazione. Al ritorno ci sarà merenda per tutti con i dolci tipici del Carnevale e l’accompagnamento musicale di Andrea Allegri.

La manifestazione vedrà la collaborazione della Croce Rossa Italiana di Pizzighettone che sarà presente con l’ambulanza dei pupazzi. Il consiglio direttivo ricorda che presso la sede in via Roma 2 sono a disposizione costumi per bambini e adulti anche per gruppi mascherati, ed invita ad una partecipazione numerosa precisando che in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nel salone conferenze di Cascina Castello.

