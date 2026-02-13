Video Pillole
Contrasto al riciclaggio, a Brescia scoperti trasferimenti illeciti per 1 mln
BRESCIA (ITALPRESS) – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno concluso due importanti operazioni per intercettare fondi di origine illecita in grado di inquinare l’economia legale, individuando oltre 500 operazioni illecite per un ammontare di circa un milione di euro e oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia normativamente prevista.
(Fonte video Gdf) col3/gtr
(Fonte video Gdf) col3/gtr
© Riproduzione riservata