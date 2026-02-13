Ultime News

13 Feb 2026 Spacciava in auto per le vie di Castelleone: arrestato 43enne lodigiano
13 Feb 2026 Carnevale a Grumello: domenica 15 la sfilata delle maschere per il paese
13 Feb 2026 Fatti di Torino, la sicurezza non può essere una bandiera elettorale
13 Feb 2026 Crotta d'Adda, problemi strutturali: crolla la passerella sul fiume
13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
Contrasto al riciclaggio, a Brescia scoperti trasferimenti illeciti per 1 mln

BRESCIA (ITALPRESS) – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno concluso due importanti operazioni per intercettare fondi di origine illecita in grado di inquinare l’economia legale, individuando oltre 500 operazioni illecite per un ammontare di circa un milione di euro e oltre 9 milioni di euro di somme trasferite in contanti sopra la soglia normativamente prevista.
(Fonte video Gdf) col3/gtr

