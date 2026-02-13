Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato

Dopo dieci giornate senza vittorie, la Cremonese cerca la svolta, in un momento in cui le rivali stanno ottenendo punti e la zona che scotta si è avvicinata (sono 5 i punti di distacco). L’occasione per invertire la rotta è proprio il prossimo match di campionato, quando allo Zini arriverà il Genoa, appaiato in classifica ai grigiorossi.

Uno scontro diretto che avrà quasi il valore di una finale, anche se in realtà il campionato è ancora lungo. Ma è fuori discussione che quella contro i rossoblu sarà una sfida importantissima.

La Cremo si troverà di fronte un’avversaria che con l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha svoltato, ma che nelle ultime due uscite ha dovuto arrendersi sempre con lo stesso punteggio (3-2) prima contro la Lazio e poi contro il Napoli. Due risultati bugiardi per quanto di buono il Genoa ha fatto vedere in campo, due ko arrivati nello stesso modo: con un calcio di rigore siglato dagli avversari in pieno recupero. Due vere e proprie beffe, che sicuramente hanno lasciato tanta rabbia nell’ambiente rossoblu. La Cremo domenica prossima incontrerà quindi un Genoa con tanta voglia di riscattare quanto accaduto nelle ultime due partite.

Con De Rossi alla guida, il Genoa adotta un 3-5-2 che può contare su uomini in grande forma come l’ex Lorenzo Colombo in attacco, capocannoniere della squadra con 6 gol, ma anche il centrocampista Ruslan Malinovskyi (già 5 reti all’attivo per lui). Non vanno dimenticati il talento del giovane Norton-Cuffy sulla fascia destra e l’esperienza sulla corsia sinistra di Aaron Martin, uomo assist della squadra a quota 4. In difesa poi il leader è un altro ex grigiorosso, vale a dire il capitano Johan Vasquez, mentre Leo Ostigard è fortissimo di testa, anche quando si sgancia in avanti (finora ha già siglato 4 gol).

Davide Nicola, ex giocatore e anche allenatore del Genoa, ha affrontato finora dieci volte i rossoblu, con un bilancio di una sola vittoria, sei pareggi e tre sconfitte. I precedenti con Daniele De Rossi sono invece due, con un pareggio e un successo dell’ex giocatore della Roma.

