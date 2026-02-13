Ultime News

13 Feb 2026 Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni
13 Feb 2026 Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti
13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: patteggia il pusher: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
Fabio Tricoli “Fondazione Tricoli un luogo di confronto e dibattito”

PALERMO (ITALPRESS) – “È chiaro che la volontà di creare una Fondazione è data dalla prematura scomparsa di mio padre e di Marzio. L’obiettivo è far proseguire un percorso di passione civile, impegno politico, etica della politica e diffusione della cultura della legalità, tutti aspetti che hanno contraddistinto l’operato di mio padre e mio fratello e che per la Fondazione rappresentano il patrimonio principale su cui innestare un percorso fatto di convegni, seminari, pubblicazioni ed eventi che cercano di portare avanti questo messaggio. la Fondazione è ormai un luogo di confronto e dibattito per tutti i palermitani e i siciliani”. Così Fabio Tricoli, giornalista e presidente della Fondazione Tricoli, a margine della celebrazione a Palermo dei 20 anni della Fondazione.

