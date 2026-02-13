Ultime News

13 Feb 2026 Scuola Boschetto, l'associazione invalidi: "Carenze, eccome". Presto incontro in Comune
13 Feb 2026 "In zona ci sono i ladri": si fingono carabinieri e rubano monili e denaro. A processo
13 Feb 2026 Carpe diem Vanoli al PalaRadi, coach Brotto: "Con Milano in campo senza paura"
13 Feb 2026 Onaf, al BonTà la consegna al Comune della targa "Cremona Città del Formaggio 2026"
13 Feb 2026 Incendio Magic Pack, Arpa: qualità dell'aria rientrata nella norma dal secondo giorno
Fontana “Dispiace per atleta ucraino escluso, ma regole Cio vanno rispettate”

MILANO (ITALPRESS) – MILANO (ITALPRESS) – “Ogni istituzione ha le sue regole, il Cio ha delle regole molto rigorose e purtroppo bisogna rispettarle. Evidentemente il Cio ha ritenuto che la violazione di questa normativa andasse sanzionata in questo modo. Mi dispiace umanamente per l’atleta perché credo che partecipare a un’Olimpiade sia la cosa più bella e più alta per un atleta”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’assegnazione della borsa di studio alla memoria della giornalista Carlotta Dessì commentando con i giornalisti la vicenda dell’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, squalificato dalle olimpiadi per la sua intenzione di gareggiare con un casco raffigurante i volti degli atleti ucraini uccisi durante la guerra.

