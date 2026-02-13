Francia, polizia spara a uomo armato di coltello all’Arc de Triomphe

(Adnkronos) – La polizia francese ha sparato a un uomo armato di coltello sotto l’Arc de Triomphe, dopo che il sospettato avrebbe minacciato gli agenti impegnati in un servizio cerimoniale presso il celebre monumento parigino.

L’uomo, ha reso noto la procura nazionale antiterrorismo che si occupa del caso, è morto poi in ospedale a causa delle ferite riportate.

Il sospetto aggressore era un cittadino francese nato nel 1978, già condannato in Belgio a 17 anni di carcere per tentato omicidio, terrorismo e altri reati dopo aver aggredito tre agenti nel 2012. Lo ha riferito una fonte anonima vicina al caso, precisando che l’uomo, residente nella periferia nord di Parigi a Seine-Saint-Denis, era noto alle autorità.

Secondo fonti di polizia, il sospetto avrebbe minacciato gli agenti durante la cerimonia di riaccensione della fiamma sulla tomba del Milite Ignoto ed è stato colpito più volte dai poliziotti. Uno degli ufficiali di guardia ha riportato lievi ferite da coltello prima che un collega intervenisse sparando.