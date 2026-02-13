Ultime News

13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
13 Feb 2026 Dopo il ko con Scafati, la Juvi si prepara al riscatto con la Gesteco Cividale
13 Feb 2026 Il Mercato di Forte dei Marmi arriva per la prima volta a Cremona domenica 22 marzo
13 Feb 2026 Contro il ddl sulla violenza alle donne un flash mob domenica in piazza Roma
13 Feb 2026 Iscrizioni scuole: termine slittato al 21 febbraio anche per materne comunali
Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni e la scaraventa contro un muro

(Adnkronos) – Un pitbull ha azzannato al braccio una bambina di due anni e l’ha scaraventata con violenza a terra e contro un muro procurandole varie ferite. È accaduto ieri sera in un appartamento a Ceccano (Frosinone), intorno alle 22.30 circa, e sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Frosinone. 

Secondo una prima ricostruzione, dopo l’aggressione da parte dell’animale, altre persone che erano nell’abitazione sono riuscite a liberare la bambina, che è stata trasportata all’ospedale Bambin Gesù di Roma in codice giallo. L’uomo intervenuto in soccorso della piccola, un 42enne, è stato trasportato all’ospedale Spaziani di Frosinone in codice verde. 

