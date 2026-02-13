Ultime News

13 Feb 2026 Scuola Boschetto, l'associazione invalidi: "Carenze, eccome". Presto incontro in Comune
13 Feb 2026 "In zona ci sono i ladri": si fingono carabinieri e rubano monili e denaro. A processo
13 Feb 2026 Carpe diem Vanoli al PalaRadi, coach Brotto: "Con Milano in campo senza paura"
13 Feb 2026 Onaf, al BonTà la consegna al Comune della targa "Cremona Città del Formaggio 2026"
13 Feb 2026 Incendio Magic Pack, Arpa: qualità dell'aria rientrata nella norma dal secondo giorno
Galletta cittadino onorario di Palermo “Qui qualcosa che mi porterò per sempre”

PALERMO (ITALPRESS) – “Qui ho trovato qualcosa che mi porterò dietro per sempre, dal punto di vista umano oltre che professionale. La motivazione di questo importante riconoscimento si riferisce al contributo e alla lotta alla criminalità organizzata nel corso degli anni, questo mi lusinga e mi fa piacere: credo sia dovuto essenzialmente ai miei collaboratori di ogni ordine e grado, che hanno contributo in modo mirabile alla lotta alla criminalità. Lo ha detto Riccardo Galletta, Generale dei Carabinieri, a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria avvenuta al teatro Massimo di Palermo. xd8/vbo/mca2

