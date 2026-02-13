Giuli “Zichichi persona straordinaria, ci ha lasciato un modello da seguire”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, uno scienziato, un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace. Ci ha lasciato non soltanto studi straordinari, ma anche un modello da seguire, quello del dialogo e del confronto, al di là di ogni ideologia e appartenenza”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, all’uscita dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma al termine dei funerali dello scienziato siciliano Antonino Zichichi.

xl5/ads/mca3