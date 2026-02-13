Ultime News

13 Feb 2026 Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni
13 Feb 2026 Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti
13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: patteggia il pusher: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
Giuli “Zichichi persona straordinaria, ci ha lasciato un modello da seguire”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo partecipato alle esequie di una persona straordinaria, uno scienziato, un uomo di conoscenza, di fede e soprattutto di pace. Ci ha lasciato non soltanto studi straordinari, ma anche un modello da seguire, quello del dialogo e del confronto, al di là di ogni ideologia e appartenenza”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, all’uscita dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma al termine dei funerali dello scienziato siciliano Antonino Zichichi.

