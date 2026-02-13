I cantanti di Sanremo intonano “Azzurro” al Quirinale davanti a Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – I cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, accolti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno intonato la prima strofa di “Azzurro”. Il capo dello Stato, scherzando, ha commentato: “Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché dall’asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri…”.

sat/azn

(Fonte video: Quirinale)