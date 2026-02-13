Ultime News

13 Feb 2026 Scuola Boschetto, l'associazione invalidi: "Carenze, eccome". Presto incontro in Comune
13 Feb 2026 "In zona ci sono i ladri": si fingono carabinieri e rubano monili e denaro. A processo
13 Feb 2026 Carpe diem Vanoli al PalaRadi, coach Brotto: "Con Milano in campo senza paura"
13 Feb 2026 Onaf, al BonTà la consegna al Comune della targa "Cremona Città del Formaggio 2026"
13 Feb 2026 Incendio Magic Pack, Arpa: qualità dell'aria rientrata nella norma dal secondo giorno
I cantanti di Sanremo intonano “Azzurro” al Quirinale davanti a Mattarella

ROMA (ITALPRESS) – I cantanti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, accolti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno intonato la prima strofa di “Azzurro”. Il capo dello Stato, scherzando, ha commentato: “Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché dall’asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro degli altri…”.

