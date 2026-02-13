Il Mercato di Forte dei Marmi arriva per la prima volta a Cremona domenica 22 marzo

Per la prima volta Cremona ospiterà il celebre Mercato di Forte dei Marmi, in programma domenica 22 marzo per l’intera giornata. Un evento molto atteso che porterà in città l’atmosfera elegante e vivace della Versilia. Sono stati gli assessori agli eventi Luca Burgazzi e l’assessore al commercio Luca Zanacchi a presentare questa proposta alla giunta.

Saranno presenti oltre cinquanta espositori del Consorzio “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, marchio nato nel 2002 e oggi simbolo dell’eccellenza dell’artigianato toscano e del Made in Italy. Sui grandi banchi , sarà possibile trovare pelletteria artigianale, cashmere, abbigliamento firmato, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux e i tradizionali tessuti di arte fiorentina.

Il mercato attira migliaia di visitatori nelle sue tappe itineranti. Anche a Cremona l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla giunta, vista come un’opportunità per animare il centro e richiamare pubblico da tutta la provincia.

L’area espositiva sarà allestita in una zona centrale della città: piazza Stradivari, via Gramsci e via Baldesio . Tra borse in pelle, foulard, capi in cashmere e prodotti artigianali, i cremonesi potranno vivere una domenica di shopping . Un debutto che potrebbe avere in futuro una continuità

