Ultime News

Nazionali

Iran, Trump invia anche la portaerei USS Ford in Medio Oriente

(Adnkronos) – E’ la USS Ford la seconda portaerei che Donald Trump ha deciso di dispiegare in Medio Oriente, nell’ambito delle tensioni con l’Iran, con cui però il presidente americano ha detto di voler continuare i negoziati. Secondo quanto rivela il New York Times, la USS Ford e le sue navi di scorta dispiegate nei Caraibi mentre era in corso la campagna contro il Venezuela saranno inviate nel Golfo e non rientreranno negli Stati Uniti prima di aprile o maggio.  

Quattro diverse fonti hanno detto al giornale americano che l’equipaggio della nave è stato informato ieri della decisione, che era stata anticipata nelle ultime ore dallo stesso presidente. Il gruppo d’attacco della Ford (da cui il 3 gennaio scorso erano partiti i caccia impegnati nell’operazione per la cattura del leader venezuelano Nicolas Maduro) si unirà dunque alla portaerei Lincoln che già si trova nel Golfo.  

