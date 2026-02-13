Lagalla “Cittadinanza onoraria a Galletta e Gibilaro, due servitori dello Stato”





PALERMO (ITALPRESS) – “È un riconoscimento che la città rende a due grandi servitori dello Stato e a due uomini delle istituzioni, confermando la necessità e l’esigenza che le istituzioni tutte siano in condizione di formare una rete di collaborazione, cooperazione e comune ispirazione al bene comune. Questa ha una funzione non solo di governo, controllo, vigilanza e repressione sul territorio, ma anche una forte funzione di esempio, correttezza istituzionale e pedagogia sociale”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Generale dei Carabinieri Riccardo Galletta e al Generale della Guardia di Finanza Ignazio Gibilaro, al teatro Massimo. xd8/vbo/mca2

