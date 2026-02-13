Ultime News

13 Feb 2026 Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni
13 Feb 2026 Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti
13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: patteggia il pusher: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
Lavoro, a febbraio previste 424 mila assunzioni nelle imprese

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato del lavoro italiano si conferma dinamico ma non mancano i punti critici. Secondo il Bollettino Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro, le imprese programmano 424mila assunzioni per febbraio 2026, con una proiezione di un milione e 400mila contratti nel trimestre. Il dato più preoccupante riguarda la difficoltà di reperimento: quasi la metà dei profili ricercati, il 46,6%, risulta introvabile. Le cause sono principalmente due: mancanza di candidati per il 28,7% dei casi e carenza di competenze adeguate per il 14,1%. I servizi trainano la domanda con 274mila entrate a febbraio, oltre il 64% del totale. In testa alloggio, ristorazione e turismo con 71mila posizioni, seguiti dal commercio con 57mila. L’industria prevede 123mila ingressi, di cui 74mila nel manifatturiero. Le costruzioni offrono 49mila opportunità. Le figure più difficili da trovare sono gli operai specializzati, come addetti alle rifiniture edili, fabbri, meccanici e saldatori. Anche i tecnici scarseggiano, soprattutto nel settore sanitario, ingegneristico e informatico. Sul fronte contrattuale prevale il tempo determinato con 238mila contratti, oltre la metà del totale.
