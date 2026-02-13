Ultime News

13 Feb 2026 Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni
13 Feb 2026 Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti
13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: patteggia il pusher: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
Video Pillole

Lollobrigida “Le polemiche sui Giochi ci sono, ma anche un grande impatto”

MILANO (ITALPRESS) – “Polemiche sulle Olimpiadi? Come sempre ci sono polemiche, ma io guardo quello che le Olimpiadi stanno portando all’Italia, l’ammirazione nei confronti di una nazione capace di organizzare un evento in maniera eccezionale, con episodi marginali rispetto al grande impatto mediatico positivo che stanno avendo e poi ovviamente anche i risultati sportivi che ci mettono in condizione di sperare nel record”. Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, presente a Casa Italia a Milano, in merito alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
