13 Feb 2026 Spacciava in auto per le vie di Castelleone: arrestato 43enne lodigiano
13 Feb 2026 Carnevale a Grumello: domenica 15 la sfilata delle maschere per il paese
13 Feb 2026 Fatti di Torino, la sicurezza non può essere una bandiera elettorale
13 Feb 2026 Crotta d'Adda, problemi strutturali: crolla la passerella sul fiume
13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
Mattarella “Attività discografica ambito di rilievo per l’economia italiana”

ROMA (ITALPRESS) – “L’attività discografica italiana è fiorente, rappresenta un ambito significativo e di rilievo dell’economia del nostro Paese. Il Festival, quindi, è un appuntamento la cui importanza travalica l’apparenza che lo circonda ma di sostanza è importante nella vita del nostro Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i partecipanti della 76° edizione del Festival di Sanremo accompagnati dal conduttore e direttore Artistico, Carlo Conti, dalla co-conduttrice Laura Pausini, e dall’amministratore delegato della Rai Giampaolo Rossi.

(Fonte video: Quirinale)

