13 Feb 2026 Irruzione in casa nella notte: 84enne si trova faccia a faccia con i ladri
13 Feb 2026 Da Cremona al Mozambico: il racconto del viaggio in Africa di Don Umberto Zanaboni
12 Feb 2026 Promuovere una cultura della legalità al Torriani: incontro con il maggiore Schiaffini
12 Feb 2026 Azzannato da un cane in via Palestro: 60enne ferito. Intervento della polizia locale
12 Feb 2026 Dopo le piogge sversamenti nei canali: il caso del Dosolo a San Daniele Po
Milano Cortina, le gare di oggi: da Moioli allo speed skating, orario e dove vedere gli azzurri

(Adnkronos) – Settimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo i due scintillanti ori di Federica Brignone (SuperG) e Francesca Lollobrigida (3000 metri), continua la caccia azzurra al record di medaglie olimpiche. Oggi, venerdì 13 febbraio, è il giorno dello snowboardcross femminile con la campionessa olimpica Michela Moioli, ma attenzione anche allo speed skating con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello. Ecco orario delle gare di giornata e dove vederle in tv e streaming.  

Ecco tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi:  

9 bob – Bob a 2 maschile, prova cronometrata 3-4 (Italia) 

9 combinata nordica – Trampolino grade, prova 1 (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin) 

9.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Canada-USA, Norvegia-Cina, Svizzera-Cechia 

10 snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 1 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner)
 

10.55 snowboard – Snowboardcross femminile, seeding manche 2 (Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai, Sofia Groblechner) 

11.45 bob – Monobob femminile, prova cronometrata 3-4 (Giada Andreutti, Simona De Silvestro) 

11.45 sci di fondo – 10 km in tecnica libera individuale maschile (Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini) 

12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Finlandia-Svezia 

12.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Slovacchia 

13.30 snowboard – Snowboardcross femminile, ottavi di finale 

14 biathlon – 10 km sprint maschile (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Elia Zeni) 

14.03 snowboard – Snowboardcross femminile, quarti di finale 

14.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Danimarca-Svezia, Cina-Svizzera, Canada-USA, Gran Bretagna-Corea del Sud 

14.24 snowboard – Snowboardcross femminile, semifinali 

14.41 snowboard – Snowboardcross femminile, small final 

14.46 snowboard – Snowboardcross femminile, big final 

16 speed skating – 10000 metri maschili (Davide Ghiotto, Riccardo Lorello) 

16 skeleton – Gara femminile, prima manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio) 

16.40 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Cechia 

16.40 hockey ghiaccio – Torneo femminile, quarto di finale 1: Cechia-avversaria da definire 

17.48 skeleton – Gara femminile, seconda manche (Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio) 

18.30 salto con gli sci – Trampolino grande maschile, prova 2 (Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam) 

19 pattinaggio di figura – Free program individuale maschile (Matteo Rizzo, Daniel Grassl) 

19.05 curling – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Germania, Svizzera-Cina Cechia-Norvegia, Canada-Svezia 

19.30 skeleton – Gara maschile, terza manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari) 

19.30 snowboard – Halfpipe maschile, finale (prima manche) 

19.59 snowboard – Halfpipe maschile, finale (seconda manche) 

20.28 snowboard – Halfpipe maschile, finale (terza manche) 

21.05 skeleton – Gara maschile, quarta manche (Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari) 

21.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Svizzera 

21.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, quarto di finale 2: Italia-Stati Uniti 

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels. 

 

