Ultime News

13 Feb 2026 Spacciava in auto per le vie di Castelleone: arrestato 43enne lodigiano
13 Feb 2026 Carnevale a Grumello: domenica 15 la sfilata delle maschere per il paese
13 Feb 2026 Fatti di Torino, la sicurezza non può essere una bandiera elettorale
13 Feb 2026 Crotta d'Adda, problemi strutturali: crolla la passerella sul fiume
13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
Nazionali

Robert F. Kennedy Jr: “Non ho paura dei germi, sniffavo cocaina dai bordi del water”

(Adnkronos) – Dall’alimentazione ai vaccini, e ora la cocaina. Il segretario alla Salute americano Robert F. Kennedy Jr continua a far parlare di sé. In un’intervista al podcast ‘The Past Weekend’ di Theo Von, ha raccontato che durante l’emergenza Covid continuava ad andare al lavoro: “Non mi interessava cosa sarebbe successo” perché “non ho paura dei germi, sniffavo cocaina sui bordi del water”, ha confessato Kennedy Jr riferendosi al suo passato e ai decenni di recupero dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Riferendosi alla dipendenza ha aggiunto: “So che questa malattia se non la tratto mi ucciderà, per questo andavo alle riunioni ogni giorno. Per me era questione di sopravvivenza”.  

Le parole di Kennedy Jr non sono passare inosservate: Protect Our Care, un’organizzazione no-profit che lotta per un’assistenza sanitaria più accessibile negli Stati Uniti, ha chiesto al sottosegretario di dimettersi dopo l’intervista. Malcolm Kenyatta, rappresentante democratico della Pennsylvania, ha scritto su X: “Per qualche ragione non mi fido di quest’uomo in materia di salute pubblica”. 

