Ultime News

13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: 25enne patteggia: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
13 Feb 2026 Verso Cremonese-Genoa: precedenti, dati, statistiche e curiosità sulla partita
13 Feb 2026 Passerella crolla nell'Adda: nessun ferito ma interrotta la navigazione
Video Pillole

Tg Sport – 13/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Italia di Gattuso pesca Francia, Belgio e Turchia in Nations League
– Febbre da Derby d’Italia, San Siro sold out per la sfida scudetto tra Inter e Juve
– Coppa Italia, il calendario delle semifinali di Marzo con Lazio-Atalanta e Inter-Como
– Rugby, l’Italia vola a Dublino: Quesada sfida i giganti irlandesi, torna Capuozzo
– Volley, Perugia e Trento volano ai quarti di Champions
– Alla scoperta del Trial, l’arte dell’equilibrio su due ruote
