Tg Sport – 13/2/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Italia di Gattuso pesca Francia, Belgio e Turchia in Nations League
– Febbre da Derby d’Italia, San Siro sold out per la sfida scudetto tra Inter e Juve
– Coppa Italia, il calendario delle semifinali di Marzo con Lazio-Atalanta e Inter-Como
– Rugby, l’Italia vola a Dublino: Quesada sfida i giganti irlandesi, torna Capuozzo
– Volley, Perugia e Trento volano ai quarti di Champions
– Alla scoperta del Trial, l’arte dell’equilibrio su due ruote
