Ultime News

13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
13 Feb 2026 Rivolta D'Adda, dopo dimissioni sindaco sospeso il consiglio comunale
13 Feb 2026 Spaccio: 25enne patteggia: dopo un inseguimento, recuperati 400 grammi di droga
13 Feb 2026 Verso Cremonese-Genoa: precedenti, dati, statistiche e curiosità sulla partita
13 Feb 2026 Passerella crolla nell'Adda: nessun ferito ma interrotta la navigazione
Video Pillole

Trasporto aereo, Salvini precetta gli scioperi durante le Olimpiadi

MILANO (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando alla precettazione per evitare lo sciopero aereo durante le Olimpiadi e Paralimpiadi, per non danneggiare un’immagine di positività e di efficienza che l’Italia sta dando al mondo grazie al lavoro di tutti”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’inaugurazione di una mostra sulle Olimpiadi invernali, a Milano.

xm4/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...