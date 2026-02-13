Ucraina, nuovi attacchi russi. Rubio: “Spero di vedere Zelensky a Monaco”

(Adnkronos) – Nuovi massicci attacchi della Russia sull’Ucraina oggi, venerdì 13 febbraio. Almeno una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite a causa di raid “massicci” che hanno preso di mira varie zone della regione di Odessa , senza risparmiare le infrastrutture, denunciano le autorità.

“La Russia ha sferrato attacchi massicci contro l’infrastruttura portuale e ferroviaria”, ha reso noto via Facebook il vicepremier per la Ricostruzione e ministro per lo Sviluppo delle comunità e dei territori dell’Ucraina, Oleksii Kuleba.

Uno dei porti della regione è stato colpito da droni, rilancia Ukrinform. Segnalati danni in un’azienda e in alcuni magazzini. Fra i feriti, tre persone versano in gravi condizioni.

Sul fronte diplomatico intanto, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che spera di incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco che si apre oggi e dove lui interverrà domani. “Penso che sarà lì e che ci sia una possibilità di incontrarlo, credo che sia sulla mia agenda, non sono certo al 100%, ma sono sicuro” che ci vedremo, ha detto ai giornalisti.

Il capo della diplomazia di Washington ha poi ribadito l’auspicio che la guerra finisca, quando mancano 12 giorni al quarto anniversario dell’invasione russa. “La gente sta soffrendo, è il periodo più freddo dell’anno – ha detto, in un riferimento ai continui raid russi sull’Ucraina – E’ una sofferenza inimmaginabile, questo è il problema con le guerre, è per questo che le guerre sono brutte ed è per questo che lavoriamo così duramente da oltre un anno per cercare di mettere fine a questa”.