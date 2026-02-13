Urbinati “L’Europa può diventare davvero sovrana”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – In una sala del centro di studi europei della Columbia University, gremita di studenti e docenti, Nadia Urbinati ha presentato il suo libro “For a Sovereign Europe”, pubblicato lo scorso anno ma oggi più attuale che mai. Il volume ha infatti anticipato molti dei nodi che l’Europa si trova ora ad affrontare, tra nuove tensioni geopolitiche, ritorno dei nazionalismi e la pressione esercitata dall’azione politica dell’amministrazione Trump sull’equilibrio transatlantico. Nel dialogo con il pubblico e poi nell’intervista concessa a Italpress, la politologa italiana docente alla Columbia ha proposto una lettura controcorrente del concetto di sovranità. Non più legata esclusivamente allo Stato nazionale e alle sue derive storiche, ma possibile fondamento di un progetto politico europeo più ampio e democratico. Secondo la professoressa Urbinati, la sovranità può essere ripensata come spazio condiviso di decisione politica, capace di rafforzare l’Europa senza cancellare le identità nazionali.La studiosa si è detta ottimista sulle possibilità che l’Unione europea riesca a diventare davvero “sovrana”, anche grazie alle spinte reattive generate dalle scelte di Washington e dalle nuove sfide globali. Il suo libro e questa conversazione aprono una domanda centrale per il presente: può l’Europa trasformare la crisi della sovranità in un laboratorio politico per una nuova democrazia continentale?

(Video di Stefano Vaccara)