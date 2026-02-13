Ultime News

13 Feb 2026 Cremonese: arriva un Genoa arrabbiato, reduce da due beffe in campionato
13 Feb 2026 Dopo il ko con Scafati, la Juvi si prepara al riscatto con la Gesteco Cividale
13 Feb 2026 Il Mercato di Forte dei Marmi arriva per la prima volta a Cremona domenica 22 marzo
13 Feb 2026 Contro il ddl sulla violenza alle donne un flash mob domenica in piazza Roma
13 Feb 2026 Iscrizioni scuole: termine slittato al 21 febbraio anche per materne comunali
Nazionali

Wanna Marchi investita a Milano: “Sono devastata, ho rischiato la vita”

(Adnkronos) – “Ho una faccia stravolta, sono devastata”. Wanna Marchi mostra lividi, ferite e ecchimosi dopo la disavventura vissuta a Milano. In un video pubblicato sul profilo Instagram della figlia, Stefania Nobile, Marchi spiega di essere stata investita sulle strisce pedonali. “Ero fuori con Charlotte, sono uscita verso le 16.30. Ero sulle strisce pedonali, è arrivata una macchina e mi sono ritrovata sull’asfalto. Poi mi sono ritrovata su un’ambulanza, mi hanno chiesto come mi chiamassi e mi ricordavo… Wanna Marchi”, spiega. “Non ricordavo altro, cercavo il mio cane e non c’era: non capivo niente di dove fossi, non ricordavo dove abitavo. Volevano portarmi nell’ospedale dove hanno fatto morire mio marito e ho detto ‘assolutamente no’. Volevo tornare a casa”, prosegue. 

 

“E’ successo a via del Ricordo a Milano. Mia mamma era sulle strisce, il ragazzo” che era alla guida dell’auto “si è dovuto allargare molto rispetto al segnale di stop perché c’era un’auto parcheggiata male”, interviene Stefania Nobile spiegando la dinamica. “Il ragazzo aveva il sole negli occhi, quando ha vista mia mamma era tardi. Mia madre l’ha visto arrivare, ha accelerato il passo ed è caduta. Il ragazzo si è fermato e ha chiamato l’ambulanza, è stato molto bravo. Alcune persone avrebbero fatto finta di morire, avrebbero lucrato mettendo nei guai questo ragazzo. I truffatori sono altri”, aggiunge. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...