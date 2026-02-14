Bimbo con cuore danneggiato a Napoli, il legale: “Per Bambino Gesù non è più trapiantabile”

(Adnkronos) – Arrivato il parere dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, richiesto dalla famiglia del bambino trapiantato con il “cuore bruciato”. “Secondo l’ospedale Bambino Gesù” il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli “non è più trapiantabile”. Lo ha dichiarato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, in collegamento con la trasmissione televisiva ‘Mi manda Raitre’.

“Al Monaldi – ha continuato il legale – pare che si siano opposti con fermezza. L’opposizione proveniva dal medico che lo ha operato, il quale sostiene che sia ancora trapiantabile e quini per il momento rimane in lista trapianti, e che sarà lo stesso medico che l’ha operato, e che presumo sia indagato, a rioperarlo. Quindi io stamattina – ha aggiunto l’avvocato Petruzzi – mi devo recare dalla Polizia giudiziaria per una integrazione. E’ – ha commentato – una vicenda molto strana”.

Sono sei gli indagati per il trapianto del cuore danneggiato al bimbo di 2 anni e 3 mesi. Gli indagati sono i componenti dell’equipe che ha effettuato l’espianto dell’organo a Bolzano e il trapianto a Napoli. Al momento per tutti il reato ipotizzato è di lesioni colpose.

L’episodio, che si è verificato lo scorso 23 dicembre, è emerso solo nei giorni scorsi dopo la denuncia dei genitori del bambino e i primi approfondimenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del Nas di Napoli.