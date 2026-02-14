Ultime News

14 Feb 2026 Corsa per salvare Centropadane Engineering: 540mila euro di insoluti nel 2025
14 Feb 2026 Process Engineering, da settembre il nuovo Corso di Laurea Triennale al PoliMi Cremona
13 Feb 2026 Vuole i soldi per la droga: morsi alla madre. 25enne accusata di estorsione e lesioni
13 Feb 2026 Open Day al nuovo Campus del Politecnico: Cremona apre le porte agli studenti
13 Feb 2026 “Hevala”: il 15 febbraio al circolo Arcipelago la storia del Rojava tra teatro e attualità
Nazionali

C’è Posta per Te, stasera sabato 14 febbraio: le anticipazioni

Stasera, sabato 14 febbraio, torna ‘C’è Posta per Te’. Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento in prima serata del people show di Canale 5. 

Al centro del più famoso people show della tv italiana racconti di vita quotidiana, commoventi storie d’amore, momenti di riflessione, divertimento e sorprese raccontate da Maria che, cerca di superare le incomprensioni e arrivare a un lieto fine. 

