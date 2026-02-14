Cioccolatini, rose rosse e cene galanti: anche Cremona festeggia San Valentino

Tra regali e piccole o grandi sorprese, cene galanti o “semplici” serate passate insieme, il 14 febbraio si celebra San Valentino, il giorno di tutti gli innamorati.

Legata al culto del Santo di Terni, tra tradizioni e leggende la festa ha origini antichissime, che risalgono a ritroso fino al tempo degli antichi romani e legata a racconti ed usi medievali.

Questo rimane però oggi il giorno delle rose e dei cioccolatini, portati in dono anche da tanti cremonesi; come trascorreranno la festa?

Tra chi andrà al ristorante con la dolce metà, chi passerà la giornata con gli amici e chi, pur essendo fidanzato o sposato semplicemente preferisce non festeggiare, ecco cosa ci hanno raccontato.

