Cioccolatini, rose rosse e cene galanti: anche Cremona festeggia San Valentino

di Andrea Colla

Oggi si celebra l'amore: tra chi andrà al ristorante o passerà la serata in compagnia di amici, ecco cosa ci hanno raccontati i cremonesi

Come i cremonesi trascorreranno San Valentino
Tra regali e piccole o grandi sorprese, cene galanti o “semplici” serate passate insieme, il 14 febbraio si celebra San Valentino, il giorno di tutti gli innamorati.
Legata al culto del Santo di Terni, tra tradizioni e leggende la festa ha origini antichissime, che risalgono a ritroso fino al tempo degli antichi romani e legata a racconti ed usi medievali.

Questo rimane però oggi il giorno delle rose e dei cioccolatini, portati in dono anche da tanti cremonesi; come trascorreranno la festa?
Tra chi andrà al ristorante con la dolce metà, chi passerà la giornata con gli amici e chi, pur essendo fidanzato o sposato semplicemente preferisce non festeggiare, ecco cosa ci hanno raccontato.

