Ultime News

14 Feb 2026 Crollo passerella Adda: "Ama il Tuo Paese" chiede la sospensione del cantiere al ponte
14 Feb 2026 Giornata Mondiale del Malato: un messaggio di amore nella salute mentale
14 Feb 2026 Passerella di Crotta, il giorno dopo: la struttura crollata resta nel fiume
14 Feb 2026 Calo dei matrimoni a Cremona: Ceraso propone corsi per una maggiore consapevolezza
14 Feb 2026 Referendum Giustizia 2026: Fratelli d'Italia Cremona in piazza
Nazionali

Edoardo Bove torna in campo, esordio con il Watford a poco più di un anno da malore

(Adnkronos) – A poco più di 14 mesi dal malore in campo durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è tornato finalmente in campo. Il 23enne centrocampista romano è entrato in campo con la maglia del Watford nei minuti finali della trasferta della Championship (la Serie B inglese) contro il Preston North End.  

L’ex giocatore viola è sceso in campo con la maglia numero 15 e ha giocato complessivamente 11 minuti del match che si è concluso sul punteggio di 2-2. Bove, visibilmente emozionato, al termine della partita ha raggiunto la tribuna per abbracciare Martina, la sua ragazza. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...