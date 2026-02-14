Ultime News

14 Feb 2026 Referendum Giustizia, a Gadesco le ragioni del No
14 Feb 2026 Salis a Cremona, musica e liuteria al centro dell'incontro con il sindaco Virgilio
14 Feb 2026 Incidente tra auto a Grumello: cinque feriti, paura per una bambina di 10 anni
14 Feb 2026 Deceduto don Raffaele Carletti, parroco emerito di Picenengo
14 Feb 2026 Ex fornace, fervono i lavori al Forno Piccolo: le prime immagini degli interni
Nazionali

Incidente sulla statale 14 ‘Della Venezia Giulia’, tre morti: ferito un bambino

(Adnkronos) – Gravissimo incidente nel Veneziano, con un bilancio di tre morti e un bambino ferito. La strada statale 14 ‘della Venezia Giulia’ è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del comune di Venezia. Il traffico è stato deviato, dal km 10,500 al km 12,000, lungo la viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...