Incidente sulla statale 14 ‘Della Venezia Giulia’, tre morti: ferito un bambino

(Adnkronos) – Gravissimo incidente nel Veneziano, con un bilancio di tre morti e un bambino ferito. La strada statale 14 ‘della Venezia Giulia’ è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del comune di Venezia. Il traffico è stato deviato, dal km 10,500 al km 12,000, lungo la viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.