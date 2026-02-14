Irlanda-Italia oggi nel Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – L’Italia torna protagonista nel Sei Nazioni 2026. Gli azzurri sfidano oggi, sabato 14 febbraio, l’Irlanda all’Aviva Stadium di Dublino nella seconda giornata dell’iconico torneo di rugby. La squadra del ct Gonzalo Quesada è reduce dall’esordio vincente dell’Olimpico, dove settimana scorsa ha battuto la Scozia per 18-15.

L’Irlanda invece va a caccia del suo primo successo nella nuova edizione, dopo la sconfitta in trasferta contro la Francia, che si è imposta 36-14. Gli azzurri si trovano quindi al terzo posto in classifica con 4 punti, mentre gli irlandesi sono penultimi a 0.

La sfida tra Irlanda e Italia, seconda giornata del Sei Nazioni 2026, è in programma oggi, sabato 14 febbraio, alle ore 15.10. La partita si potrà seguire in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su TV8. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di TV8.