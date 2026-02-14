Ultime News

14 Feb 2026 Referendum Giustizia, a Gadesco le ragioni del No
14 Feb 2026 Salis a Cremona, musica e liuteria al centro dell'incontro con il sindaco Virgilio
14 Feb 2026 Incidente tra auto a Grumello: cinque feriti, paura per una bambina di 10 anni
14 Feb 2026 Deceduto don Raffaele Carletti, parroco emerito di Picenengo
14 Feb 2026 Ex fornace, fervono i lavori al Forno Piccolo: le prime immagini degli interni
Video Pillole

Mattivi “Per l’hockey femminile storico risultato ai Giochi, siamo orgogliose”

MILANO (ITALPRESS) – “È stato un grande risultato, un risultato storico. Siamo super orgogliose di aver fatto questo risultato. Noi ci credevamo fin dall’inizio e siamo felici che siamo riuscite a portarlo a casa. Ora speriamo che l’hockey possa crescere”. Lo ha dichiarato Nadia Mattivi, difensore e capitano dell’hockey femminile dell’Italia, uscita ai quarti di finale nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026.

pia/gm/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...