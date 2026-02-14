Ultime News

14 Feb 2026 Il liceo Aselli in cattedra: così gli studenti spiegano la scienza al femminile
14 Feb 2026 Futuro Vanoli, il presidente della Virtus Roma: “No a franchigie costruite a tavolino”
14 Feb 2026 Tari 2025: Cremona tra le città più virtuose, bollette in calo del 6%
14 Feb 2026 Il Marathon Cremona rinnova la fiducia al presidente Ervano Vicini
14 Feb 2026 Antica Osteria dell'agnello, una ristorazione con impegno sociale
Video Pillole

Medicina Top – 14/2/2026

MILANO (ITALPRESS) – Apnee notturne, l’utilizzo sempre più massiccio degli psicofarmaci soprattutto nei giovani e l’importanza di avere un allenamento su misura: sono i temi della settantaquattresima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Antonella Ferro, specialista in odontostomatologia e responsabile del Reparto di Ortodonzia
Humanitas Dental Center di Rozzano, Milano; Daniele La Barbera, psichiatra, psicoanalista e professore di psichiatria all’Università degli studi di Palermo. Per molti anni ha diretto la Scuola di Specializzazione in psichiatria presso lo stesso ateneo; Claudia Borelli è direttore tecnico di Issa Europe, scuola di formazione che dal 1997 si occupa di preparazione e certificazione dei Personal Trainer.

fsc/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...