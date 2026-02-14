Ultime News

14 Feb 2026 A Cividale una Juvi in difficoltà si arrende 76-58 alla Gesteco
14 Feb 2026 Crollo passerella Adda: "Ama il Tuo Paese" chiede la sospensione del cantiere al ponte
14 Feb 2026 Giornata Mondiale del Malato: un messaggio di amore nella salute mentale
14 Feb 2026 Passerella di Crotta, il giorno dopo: la struttura crollata resta nel fiume
14 Feb 2026 Calo dei matrimoni a Cremona: Ceraso propone corsi per una maggiore consapevolezza
“Mi vuoi sposare?”, proposta di matrimonio a L’eredità

(Adnkronos) – “Federica, mi vuoi sposare?”. A L’Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Raiuno, arriva la proposta di matrimonio. Uno dei concorrenti, Stefano, sfrutta l’occasione per compiere il grande passo. “Federica, sei la cosa più bella che sia mai successa nella vita. Sei il traguardo di ogni mio viaggio e la destinazione di ogni mia giornata”, esordisce il giovane. “Vorrei che continuassi a esserlo per sempre. Federica, mi vuoi sposare?”, la domanda che sorprende il pubblico in studio e scatena l’applauso. 

 

 

“Ma che bello!”, dice Liorni, sorpreso come tutti. “Ora siamo tutti in attesa della risposta…”, aggiunge il conduttore. “Ho voluto approfittarne”, spiega il concorrente. “Dobbiamo andare avanti con la puntata, io starei qui a chiedervi tutta la vostra storia”, chiosa Liorni.  

