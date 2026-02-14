Mnozil Brass: un'esplosione di musica e risate al Teatro Ponchielli di Cremona

Cremona si è risvegliata a tempo di valzer, ma non certo quello rigoroso e formale che si trova nelle sale viennesi. Al Teatro Ponchielli è andato in scena il caos calmo, e decisamente rumoroso, dei Mnozil Brass. Un ritorno attesissimo per il settetto di ottoni austriaco che ha trasformato il palco in un parco giochi sonoro.

Il titolo dello spettacolo, “STRAU$$”, è già una dichiarazione d’intenti. La musica dei geni bavaresi e austriaci viene smontata e rimontata con una precisione chirurgica. Tra una giravolta e una gag da clown, questi sette maestri dello strumento dimostrano che il virtuosismo non deve per forza essere serio. Qui, la tecnica impeccabile serve a nobilitare il gioco.

Non solo Strauss, però. Nel calderone dei Mnozil finiscono i grandi successi di Lady Gaga e Billy Joel, frullati insieme a marce militari e atmosfere da operetta. È una satira pungente che tocca l’industria culturale, ma che non dimentica mai la qualità musicale. Il pubblico osserva incantato questi ‘magnifici sette’ che soffiano nei loro ottoni mentre corrono, saltano e recitano, rendendo la musica classica un’esperienza viscerale e, finalmente, pop.

Il risultato? Un teatro esaurito in ogni ordine di posto, con giovani e meno giovani uniti in un applauso liberatorio. Perché alla fine, come dimostrato dai Mnozil Brass, la musica è una cosa troppo seria per non riderci sopra.

© Riproduzione riservata