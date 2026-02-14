Ultime News

14 Feb 2026 Ex fornace, fervono i lavori al Forno Piccolo: le prime immagini degli interni
14 Feb 2026 Verso il viaggio della memoria: al Torriani inaugurata la mostra sul Generale Barbò
14 Feb 2026 “Le quattro stagioni” di Guatteri in mostra alla Libreria del Convegno
14 Feb 2026 Il Talk del Post al Ponchielli: dialoghi su scienza, musica e attualità
14 Feb 2026 Cioccolatini, rose rosse e cene galanti: anche Cremona festeggia San Valentino
Nazionali

Pistoia, tecnico muore travolto da un letto che stava riparando in una Rsa

(Adnkronos) – Morte sul lavoro a Pescia (Pistoia). Un tecnico è stato travolto e ucciso dal letto anti decubito che stava riparando, nella serata di venerdì 13 febbraio. L’incidente si è verificato in una Rsa. Immediato l’allarme al 118, lanciato dal personale che era in servizio. I soccorritori hanno iniziato subito le manovre rianimatorie, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare.  

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire cosa abbia causato il crollo della struttura che il tecnico stava riparando. 

