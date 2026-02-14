Rapporto Bes su Salute: aspettativa di vita stabile, dati più critici su mortalità

Nel nuovo Rapporto BES emergono luci e ombre sullo stato di salute della popolazione cremonese. L’aspettativa di vita resta stabile e in linea con la media nazionale, ma continua a rimanere leggermente sotto quella regionale. Più critici, invece, i dati sulla mortalità. Le tematiche analizzate per descrivere la dimensione salute sono due: l’aspettativa di vita e la mortalità. Per quanto riguarda l’aspettativa di vita, le stime del 2024 evidenziano in provincia di Cremona valori molto simili a quelli nazionali e poco più bassi di quelli regionali.

A livello nazionale la speranza di vita alla nascita aumenta rispetto al 2023, passando da 83,1 a 83,4 anni. Anche a livello regionale la speranza di vita aumenta passando da 83,9 a 84,1 anni, mentre in provincia di Cremona si assesta sugli stessi valori dell’anno prima, ovvero 83,6 anni. Per quanto riguarda la differenza di genere, le donne si confermano in ogni caso più longeve degli uomini di circa 4 anni.

Uno dei principali indicatori per monitorare lo stato di salute della popolazione è il tasso standardizzato di mortalità. Nel 2022 questo indicatore calcolato sulla popolazione dai 65 anni in poi, pari a 449,5 decessi ogni 10.000 abitanti, è risultato più alto del dato regionale (433,9), ma non nazionale (457,4). Tra le cause di morte, una delle più frequenti è la mortalità per tumore e in provincia di Cremona, purtroppo, nel 2022 il tasso standardizzato di mortalità per tumore (8,1 decessi ogni 10.000 abitanti) ha superato sia i valori nazionali (7,6) che regionali (7,2). Nel dettaglio, il tasso di mortalità per tumore per le donne è risultato pari a 20 decessi ogni 10.000 abitanti e per gli uomini a 32,7 decessi ogni 10.000 abitanti.

