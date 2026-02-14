Ultime News

14 Feb 2026 Il Talk del Post al Ponchielli: dialoghi su scienza, musica e attualità
14 Feb 2026 Cioccolatini, rose rosse e cene galanti: anche Cremona festeggia San Valentino
14 Feb 2026 Nicola: "Gara da affrontare con energia e attenzione pazzesca"
14 Feb 2026 Rapporto Bes su Salute: aspettativa di vita stabile, dati più critici su mortalità
14 Feb 2026 Vanoli Basket e Olimpia Milano: un derby lombardo ad alto tasso tecnico
Nazionali

Roma, 18enne investito e ucciso a Capodanno: indagato per omicidio stradale Andrea Stroppa

(Adnkronos) – Andrea Stroppa, l’informatico di 32 anni referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio, a Roma, nel quartiere Collatino. Lo rivela ‘Il Messaggero’ in un articolo a firma di Flaminia Savelli. Stroppa, secondo quanto si legge sul quotidiano, ”era alla guida della Smart” che, ha travolto e ucciso il giovane. Le indagini della Municipale per stabilire la dinamica sono ancora in corso ma intanto, d’ufficio, Stroppa ”è indagato per omicidio stradale”.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...