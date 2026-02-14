Ultime News

14 Feb 2026 Crollo passerella Adda: "Ama il Tuo Paese" chiede la sospensione del cantiere al ponte
14 Feb 2026 Giornata Mondiale del Malato: un messaggio di amore nella salute mentale
14 Feb 2026 Passerella di Crotta, il giorno dopo: la struttura crollata resta nel fiume
14 Feb 2026 Calo dei matrimoni a Cremona: Ceraso propone corsi per una maggiore consapevolezza
14 Feb 2026 Referendum Giustizia 2026: Fratelli d'Italia Cremona in piazza
Roma, valigia abbandonata in via del Corso: allarme rientrato

(Adnkronos) – E’ rientrato l’allarme scattato nel pomeriggio di oggi sabato 14 febbraio in via del Corso a Roma, dove una valigia abbandonata in mezzo alla strada aveva fatto scattare le procedure di sicurezza nel pieno dell’orario di maggiore afflusso per lo shopping in centro.  

Dopo le verifiche da parte degli artificieri, la valigia è risultata non contenere nulla di pericoloso. La situazione è tornata alla normalità e la circolazione nella zona è stata ripristinata. 

