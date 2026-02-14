Ultime News

14 Feb 2026 Referendum Giustizia, a Gadesco le ragioni del No
14 Feb 2026 Salis a Cremona, musica e liuteria al centro dell'incontro con il sindaco Virgilio
14 Feb 2026 Incidente tra auto a Grumello: cinque feriti, paura per una bambina di 10 anni
14 Feb 2026 Deceduto don Raffaele Carletti, parroco emerito di Picenengo
14 Feb 2026 Ex fornace, fervono i lavori al Forno Piccolo: le prime immagini degli interni
Nazionali

Sei Nazioni, Italia cade a Dublino: vince Irlanda 20-13

(Adnkronos) – L’Irlanda sconfigge 20-13 l’Italia oggi, sabato 14 febbraio, in un match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby disputato all’Aviva Stadium di Dublino. Dopo la meta dei padroni di casa con Osborne al 16′, grande reazione degli azzurri che ribaltano la partita con il calcio di Garbisi al 20′ e la meta di Nicotera al 32′ e chiudono la prima frazione avanti 10-5.  

Nella ripresa decisive per i ‘verdi’ le mete di Conan e Baloucoune al 43′ e al 57′ e il calcio di Crowley al 63′ per il 20-10 Irlanda. L’Italia accorcia le distanze con il calcio di Garbisi al 67′ per il 20-13 finale.  

