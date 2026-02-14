Ultime News

14 Feb 2026 Referendum Giustizia, a Gadesco le ragioni del No
14 Feb 2026 Salis a Cremona, musica e liuteria al centro dell'incontro con il sindaco Virgilio
14 Feb 2026 Incidente tra auto a Grumello: cinque feriti, paura per una bambina di 10 anni
14 Feb 2026 Deceduto don Raffaele Carletti, parroco emerito di Picenengo
14 Feb 2026 Ex fornace, fervono i lavori al Forno Piccolo: le prime immagini degli interni
Serie A, oggi Lazio-Atalanta – Diretta

(Adnkronos) – Sfida cruciale per la rincorsa all’Europa in Serie A. Oggi, sabato 14 febbraio, la Lazio sfida l’Atalanta – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nella 25esima giornata di campionato. I biancocelesti di Sarri sono reduci dalla vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, battuto al Dall’Ara ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, che è valsa la semifinale proprio contro la Dea, vittoriosa la scorsa settimana contro la Juventus, superata 3-0 a Bergamo. 

In campionato invece la Lazio ha pareggiato 2-2 all’Allianz Stadium contro i bianconeri di Spalletti, mentre l’Atalanta di Palladino ha vinto in casa con la Cremonese. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio volerà a Cagliari mentre l’Atalanta ospiterà il Napoli. 

