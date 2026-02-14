Ultime News

14 Feb 2026 Vanoli Basket e Olimpia Milano: un derby lombardo ad alto tasso tecnico
14 Feb 2026 Mnozil Brass: un'esplosione di musica e risate al Teatro Ponchielli di Cremona
14 Feb 2026 Tabooom, lo sportello sessuo-affettivo con accesso anche completamente anonimo
14 Feb 2026 La boxe come riscatto sociale domenica a "24minuti" su CR1
14 Feb 2026 Il liceo Aselli in cattedra: così gli studenti spiegano la scienza al femminile
Video Pillole

Seus 118 Sicilia, nelle ambulanze arriva un rilevatore portatile di monossido

PALERMO (ITALPRESS) – Nuovi dispositivi di sicurezza a bordo delle ambulanze del 118 in Sicilia. La SEUS prosegue nel percorso di implementazione tecnologica dei mezzi di soccorso introducendo un rilevatore portatile di monossido di carbonio, pensato per rafforzare la tutela degli operatori durante gli interventi. Ad annunciare l’iniziativa il presidente della SEUS 118, Riccardo Castro.
