Bologna stende il Torino, granata battuti 2-1

(Adnkronos) – Il Bologna batte 2-1 il Torino in un match della 25/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino.  

 

Per i rossoblù, che tornano alla vittoria dopo 4 sconfitte di file, vanno a segno Moro al 49′ e Castro al 70′, per i granata gol del momentaneo 1-1 di Vlasic al 62′. In classifica il Bologna aggancia all’ottavo posto la Lazio con 33 punti, mentre il Torino resta fermo a quota 27 in 14/a posizione. 

