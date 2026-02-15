Ultime News

15 Feb 2026 Spettacolare transumanza vicino al ponte Verdi
15 Feb 2026 Carnevale, piazza Duomo gremita di bambini in maschera e famiglie
15 Feb 2026 Clamorosa traversa di Bonazzoli allo scadere: Cremonese e Genoa pareggiano 0-0
15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
Video Pillole

Buonfiglio “Italia protagonista ai Giochi, siamo una potenza sportiva”

MILANO (ITALPRESS) – “Credo che la soddisfazione più bella sia quella di vedere le nostre atlete e i nostri atleti a medaglia in nove discipline diverse, tutte le altre nazioni non superano le quattro discipline. Le Federazioni, i gruppi militari, la preparazione olimpica del Coni hanno lavorato a beneficio di tutte le discipline. Stiamo contribuendo anche a fare cultura sportiva diffusa, è una grande soddisfazione”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio dopo la conquista da parte di Federica Brignone della ventesima medaglia della spedizione italiana a Milano Cortina 2026. “Credo che stiamo dando un messaggio di positività, di sani principi da dare alle ragazze e ai ragazzi. Mi dispiace che ieri qualcuno abbia detto che non abbiamo vinto medaglie, io rispondo: “Un giorno di riposo ci vuole”. Le sto vivendo dalla mattina alla sera, il mio nipotino mi ha detto: “Quanto ancora pensi di reggere?”. Non ti preoccupare, finché vinci l’energia c’è. L’Italia sta dimostrando di essere protagonista nelle discipline invernali come in quelle estive, se sommiamo tutti siamo una potenza sportiva”.

pia/gm/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...