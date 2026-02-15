Carnevale, piazza Duomo gremita di bambini in maschera e famiglie

Colori, coriandoli e tanta allegria hanno invaso domenica pomeriggio piazza Duomo, trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto per il Carnevale.

Senza che vi fosse nulla di pre-organizzato, come da tradizione i cremonesi si sono dati appuntamento nel cuore della città, fin dalle prime ore del pomeriggio, quando la piazza si è riempita di principesse, supereroi, pirati, animali fantastici e personaggi dei cartoni animati, pronti a sfilare, ballare e giocare tra stelle filanti e palloncini.

Un momento di aggregazione spontanea che quasi miracolosamente ogni anno si ripete, segno di socialità e voglia di stare insieme. Un pomeriggio leggero, all’insegna della fantasia e della gioia, che ha riportato al centro della scena i più piccoli, veri protagonisti di una festa che ogni anno riesce a far sorridere.

© Riproduzione riservata