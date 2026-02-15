Ultime News

15 Feb 2026 Referendum, le Camere penali in campo: “Sì alla separazione delle carriere”
15 Feb 2026 Si è spenta a 111 anni la donna più anziana di Lombardia: la casalese Lucia Ronda
15 Feb 2026 Cerimonia solenne a San Pietro per l'ordinazione di Patrick Fangbemi Komivi Ognakotan
15 Feb 2026 Michele Galli, cremonese 'in trasferta' a Genova: "Punto sulla vittoria dei grigiorossi"
15 Feb 2026 Razzia di cavi in rame in azienda a Crotta d'Adda, malviventi fermati prima della fuga
Foggia, docente schiaffeggiato da padre alunna dopo rimprovero: indagini

(Adnkronos) – E’ stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Foggia il docente dell’istituto superiore ‘Einaudi’ che sarebbe stato schiaffeggiato ieri mattina dal padre di un’alunna arrivato a scuola dopo che la figlia avrebbe ricevuto un rimprovero in classe. Al docente, che insegna lingue, è stata assegnata una prognosi di 7 giorni. Sull’episodio indagano i carabinieri di una Stazione del capoluogo dauno.  

